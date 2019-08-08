國民黨團結出現問題，鴻海前董事長郭台銘回國後和前立法院長王金平、台北市長柯文哲會面，3人結盟引發遐想，為避免郭脫黨參選，黨中央在檯面下也積極促成郭韓會，但始終碰軟釘子。郭核心幕僚劉宥彤今天下午受訪直言，「國民黨的說法很多都是外熱內冷」，不斷說透過不同管道聯繫，實際上不知道電話是不是打到正確的地方，以及聯絡時有無拋出特定要談的方向。

詢及國民黨主席吳敦義說正積極拉攏郭，郭核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤反問「拔河嗎？」，不解拉攏的意思是什麼，至今沒有收到吳主席的聯絡。關於黨副主席郝龍斌說現在給郭、王沉澱一下，劉說，郭董回國後，每天都有蠻多事情要做。

劉宥彤表示，郭董近期關切中美關係越演越烈導致全球貿易局勢質變，加上香港問題，也找了該領域專業的朋友，探討台灣未來定位、方向與前途，對台灣產業如何有幫助，「一直不斷說要見面或純屬媒體臆測，都不是郭董特別關注的事情」。

前總統馬英九上午坦承自己未聯絡上郭台銘，劉宥彤說，不至於吧！郭董自從離開鴻海集團後，就沒有總裁辦公室，聯繫管道可能要重新設置，以前直接跟公司聯絡，現在聯絡方式可能不太一樣。

對於藍營黨內大老遲聯絡不上，劉宥彤認為，一切順其自然相對比較好，「國民黨的說法很多都是外熱內冷」，外熱就是媒體每天都很關心，不斷說透過不同管道聯繫，但實際狀況是，或許有些電話，但不知道是不是打到正確的地方，以及聯絡時有無拋出特定要談的方向。

劉宥彤補充，以前員工要和郭董聯繫要事先想好要商談的內容，或者有特定目的，實際上，並沒有太多主題與方向，「我們也有自己正常要做的事情，不會在那邊等待」。

(中時 )