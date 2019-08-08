強颱利奇馬來襲！台東、屏東宣布明天正常上班上課。（圖/氣象局）

第9號颱風「利奇馬」已於今日上午發展為強烈颱風，並於上午9時15分發布海上陸上颱風警報。

各地方政府仍視氣象局最新資料宣布明（9日）是否停班停課，將陸續公布，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。

【北部】

基隆市：預計22:00宣布。

台北市：預計22:00宣布。

新北市：預計22:00宣布。

桃園市：尚未公布。

新竹市：預計22:00宣布。

新竹縣：預計22:00宣布。

【中部】

苗栗縣：尚未公布。

台中市：尚未公布。

彰化縣：尚未公布。

雲林縣：尚未公布。

南投縣：尚未公布。

【南部】

嘉義縣：尚未公布。

嘉義市：尚未公布。

台南市：明(9日)照常上班、上課

高雄市：尚未公布。

屏東縣：明(9日)照常上班、上課。

【東部】

宜蘭縣：尚未公布。

花蓮縣：尚未公布。

台東縣：明(9日)照常上班、上課。

【外島】

澎湖縣：尚未公布。

連江縣：尚未公布。

金門縣：尚未公布。

強颱襲！午後局部性降雨 山區雨勢明顯

(中時電子報)