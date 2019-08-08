第9號颱風「利奇馬」已於今日上午發展為強烈颱風，並於上午9時15分發布海上陸上颱風警報。
各地方政府仍視氣象局最新資料宣布明（9日）是否停班停課，將陸續公布，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。
【北部】
基隆市：預計22:00宣布。
台北市：預計22:00宣布。
新北市：預計22:00宣布。
桃園市：尚未公布。
新竹市：預計22:00宣布。
新竹縣：預計22:00宣布。
【中部】
苗栗縣：尚未公布。
台中市：尚未公布。
彰化縣：尚未公布。
雲林縣：尚未公布。
南投縣：尚未公布。
【南部】
嘉義縣：尚未公布。
嘉義市：尚未公布。
台南市：明(9日)照常上班、上課
高雄市：尚未公布。
屏東縣：明(9日)照常上班、上課。
【東部】
宜蘭縣：尚未公布。
花蓮縣：尚未公布。
台東縣：明(9日)照常上班、上課。
【外島】
澎湖縣：尚未公布。
連江縣：尚未公布。
金門縣：尚未公布。
(中時電子報)
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