昨晚七夕情人節，周治平攜手「搖滾教母」金智娟在台北華山Legacy開唱，也是兩人相識22年的首次聯合音樂會，陪數百位熱情歌迷一起度過情人節，一開場金智娟帶來多首經典快歌〈河堤上的傻瓜〉、〈搖搖搖〉、〈開心女孩〉等，讓場內所有觀眾情緒嗨最高點。

緊接著上場的周治平，帶來一連串的經典組曲〈青梅竹馬〉、〈夢不到你〉，以及為其他歌手量身打造的金曲〈寂寞的眼〉、〈不要問我過得好不好〉、〈一天一點愛戀〉等歌。

此外還首唱今年即將發行的新單曲〈中年男子〉。周治平打趣的說，「今年若再不趕緊發行，『中年』這兩個字就快不能用了！」引起台下一片笑聲。接著周治平又演唱了新曲〈只如初見〉。

當年金智娟與周治平的合作，是起源周治平為娃娃寫歌、製作〈花開花謝〉這首歌開始的。近年兩位常在國內外相聚合唱，昨晚2人也合唱多首中英文歌曲〈擁抱著我〉〈如今才是唯一〉〈Can’t Take My Eyes off You〉、也互相演唱改編了對方的歌。娃娃演唱Bassanova版〈我和我追逐的夢〉，而周治平竟突破肢體不協調障礙，邊跳著舞邊唱〈綠色水滴〉。最後則大合唱〈就在今夜〉，並和現場所有歌迷大合照，並且相約明年情人節見。

周治平和金智娟昨晚七夕情人節在華山Legacy開唱。（尚時代文創娛樂工作室提供）

周治平和金智娟昨晚七夕情人節在華山Legacy開唱。（尚時代文創娛樂工作室提供）

金智娟。（尚時代文創娛樂工作室提供）

周治平。（尚時代文創娛樂工作室提供）

(中時 )