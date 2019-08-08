民進黨市議員鄭功進批，羅廷瑋以不實資料申請，東窗事發後還恐嚇校長；對外說他是政治黑手，根本是「做賊喊抓賊」。（陳世宗攝）

紙風車劇團取消10、11日在台中市兩場演出，台中市議會8日召開臨時會竟扯出案外案。民進黨市議員鄭功進與國民黨市議員羅廷瑋展開激烈互咬，鄭說羅以不實名義租借學校辦活動被他發現制止，竟對外說他是政治黑手；羅反批鄭放任助理恐嚇學校造成矯枉過正，方發生紙風車事件。

紙風車劇團因場地租用發生爭議取消，市長盧秀燕還親上火線道歉。民進黨市議員賴佳微今天說，藍營羅廷瑋日前要借學校場地辦活動，聲稱有政治黑手介入導致他無法使用；學校因此事產生寒蟬效應連表演團體借用都格外謹慎。

鄭功進拿出宣傳單說，羅廷瑋3日要在東區成功國小舉辦親子活動違反校園行政中立，他向學校查證才發現羅申請書上，主辦單位是市警局第3分局；羅以不實資料申請，東窗事發後還恐嚇校長，對外說他是政治黑手，根本是「做賊喊抓賊」。

羅廷瑋反批，鄭在活動前一天，以候選人不應在學校辦活動為由，放任助理向學校施壓，校方人員心生恐懼壓力大到聲淚俱下，他體恤校方立場更改地點。他校看到議員威脅前例才矯枉過正，方爆發紙風車事件，民進黨議員一手恐嚇學校，另一手挖坑指責市府。

藍營議員黃建豪說，紙風車劇團今年1月到7月在台中共辦9場活動，為何之前沒問題，現在卻有問題，市府在申請場地上應訂定SOP。市府新聞局長吳皇昇說，尊重議會的運作及發言、也尊重紙風車劇團；此事不再有任何說法，一切做好溝通，市府盡力一切以孩子為重。

(中時 )