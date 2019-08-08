時代力量立委高潞以用日前遭爆助理申請政府補助，涉嫌違反利益迴避問題，時力黨中央紀律委員會日前作出處分，不僅停權還建請黨代表大會開除黨籍。高潞以用今除了開記者會，也請律師擬好答辯狀，要送交到黨中央。答辯書稱，黨紀會所做處分是沒有先事證調查，就「先打家人給外看」，且違反比例原則，應在檢調犯罪調查終結前停止黨紀處分。

答辯書指出，綠黨議員是利用國安人員私菸案的政治議題炒作時機，挑揀「原鄉綠能預算案」，作為打擊時力原民立委形象的政治手段，綠黨議員跟相關民間社團才是直接介入爭取綠能預算的最大利益團體。

答辯狀內容指出，請求時力黨紀委員會，在檢調完成司法犯罪調查終結前，應該停止對她黨紀處分程序，否則黨紀處分淪為「先打家人給外人看」的不公平境地。

答辯書也指出，黨紀會所提的建議處分「抵觸正當程序」、「違背比例原則」，答辯人將提抗辯與辯正，如黨紀會若認為立委對助理有涉及監督不周，黨紀會應對立委「警告處分」，才符合比例原則。

答辯書稱，400萬元的綠能預算是由經濟部能源局直接撥款給原鄉部落的民間社團，預算的執刑沒有高潞及立委辦公室人員經手介入的機會，而高潞也沒觸犯刑法瀆職刑章或違背立委職權行使法的違背倫理，「答辯人焉有違反黨紀與破壞政黨形象可言？」。

此外，依照黨章規定，只有以黨部名義發言導致黨譽受損、公開針對特定議題發言傷至黨譽、犯罪傷害黨譽，「那件具體事況可構成違反黨既傷害黨譽情狀？」答辯書寫道，黨紀委員會對答辯人已形成「違背程序正義的不醉而誅」，如果接受黨紀處分，誠屬難以甘服。

(中時 )