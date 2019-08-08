被譽為「韓國的卡夫卡」的知名作家金英夏將於明年台北國際書展來台。（漫遊者文化提供，© Munhakdongne）

韓片《失速列車》男女主角孔劉、鄭有美新片《82年生的金智英》的原作者趙南柱，將於明年書展來台會書迷。台北國際書展明年主題國為韓國，目前已確定邀請被譽為「韓國的卡夫卡」的作家金英夏和趙南柱來台。趙南柱的《82年生的金智英》，出版後帶動韓國「＃MeToo」風潮，目前在韓國銷售突破百萬本，也售出多國語言版本，台灣版也賣出2萬6千本，成為女權運動的代表書籍。

韓國曾在2005年和2014年兩度成為台北書展主題國，明年是第三度擔任主題國。除了韓流，書展展場也將迎來新氣象。近年辦在世貿一館和三館的書展，由於國貿局將改建三館，原本在三館有300多個攤位的童書區，將併入一館的精華展區。一館二樓也將增加190展位，以文創為主要概念規劃「書展市集」，像是書籍用品、圖像等，二樓展位也將以五折價出租，吸引個人創作者參展。

新任書展基金會董事長、青林國際出版社發行人林訓民表示，「過去台灣的書展比較著重銷售功能，但現在全世界的書展都在快速改變，希望往後台灣的書展也能跟上變化，把我們的內容、版權和IP發展出去。2020年的書展主題定為『閱讀新風景』，希望能夠有更多互動、活動和體驗。」

林訓民表示，三館童書館雖然會濃縮到一館，但過去三館到晚上時，跟一館人潮差異很大，若能把兩者聚合，會更有益，至於原先希望能在書展舉辦夜宿活動，由於場地限制，可能改為夜遊等晚間的閱讀活動。

不過童書區併入一館，也讓許多童書出版社思考新的銷售管道，包含今年7月在世貿一館舉辦的第一屆台北國際童書展，也是童書業者的新嘗試。林訓民表示，台北國際書展的童書區還是會以國際的版權交易、閱讀活動和互動體驗為主，希望能讓童書業者有更多管道接觸不同類型的讀者。

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，今年書展有52個國家、700多個出版社參與，辦了超過1000場以上的活動，成功的把一個銷售型的書展，成功轉型成閱讀交流平台，讀者來到書展，也能跟作者做深度交流。明年除了將延續「18歲以下讀者免費入場」等措施，外籍人士也可以憑護照免費參觀書展。

(中時 )