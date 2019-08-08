大陸廣東佛山市順德區廚師團吃雞肉飯配沙鍋魚頭，體驗庶民小吃美味。（廖素慧翻攝）

兩岸觀光旅遊、文化交流轉趨緊張之際，大陸廣東佛山市順德區廚師團14人，8日到嘉義市皇品酒店交流廚藝，台陸美食PK，並大啖知名沙鍋魚頭，體驗庶民小吃美食的口味，讚不絕口。

大陸大幅限縮陸客來台觀光旅遊，又禁令大陸演藝圈來台參加金馬獎等文化交流活動，兩岸民間交流互動日趨緊張，順德廚師團一行14人6日至8日來嘉義市，市府工商策進會協助進行3天美食交流，並由順德台高投資企業協會會長蔡木章接待。

順德交流團參觀阿里山、檜意森活村、愛木村觀光工廠，認識嘉義市的林業文化，中午到林聰明沙鍋魚頭吃火雞肉飯配沙鍋魚頭，大啖在地小吃美味，體驗庶民美食的好滋味。

順德團此行有6位當地知名酒店餐飲公司的主廚，晚上與皇品酒店的團隊進行美食交流之夜，兩岸廚師各顯神通，端出拿手菜，合作辦桌，各自呈現兩岸美食的特色、口味、廚藝及美食文化底蘊。

(中時 )