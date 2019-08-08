強颱「利奇馬」來勢洶洶，但預報其路徑將從台灣北部近海通過，因此今（8）日菜價反從7日的高點往回掉，以台北市果菜批發市場為例，今日蔬菜平均價格每公斤34.3元，堪稱平穩。農委會農糧署表示，因颱風未侵襲中、南部蔬菜產區，預估價格仍將持穩，但因前兩日農民已搶收完畢，明日進貨量應會較低。

受到颱風侵襲預期心理影響，台北果菜批發市場7日蔬菜平均價格一度從每公斤34元上漲到36.1元，但今日發布利奇馬颱風陸上颱風警報，台北果菜批發市場蔬菜到貨量1605噸，菜價卻回跌至每公斤34.3元；主要菜種每公斤價格，如空心菜34.4元、地瓜葉36.1元、萵苣菜39.6、青江菜24.6元，甘藍20.9元，尚稱平穩。

農糧署副署長蘇茂祥表示，因為蔬菜產區在中南部，但此次預報中南部雨量不如北部來得多，故蔬菜價格未見波動；反而是6日、7日受到預期心理影響，價格有逐漸上升趨勢，但今日經氣象局修正颱風路徑更往東偏，蔬菜價格便降下來了。

蘇茂祥說，因利奇馬主要影響區域在北部，因不致造成中南部產區災情，故蔬菜價格應仍會保持平穩，但因農民前兩天已先搶收，故明日到貨量應會稍減。

(中時 )