美國性販運受害女子布朗（Cyntoia Brown）16歲時因殺害買春男子遭判無期徒刑。在多位名人認為這是不公平判刑而聲援她後，布朗今天稍早從田納西州女子監獄獲釋。

美國職籃（NBA）球星詹姆斯（LeBron James）今天推文寫道：「布朗，歡迎回家！」

除了詹姆斯，實境秀女星「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）、蕾哈娜（Rihanna）、饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）也曾聲援布朗，認為布朗是性販運受害者。

布朗今年1月曾獲得即將卸任的田納西州州長哈斯拉姆（Bill Haslam）寬赦。

布朗5日發出聲明表示，希望自己能幫助其他飽受性虐待和性剝削所苦的婦女和女孩。

她提到：「我很感謝哈斯拉姆州長和州長夫人對我的支持，有主的幫助，我會讓他們及其他聲援我的人感到自豪。」

哈斯拉姆的減刑條件包括，31歲的布朗在未來10年仍維持假釋，不得違反任何州法或聯邦法律，找到一份工作並定期接受諮商輔導。

布朗在2006年因殺害43歲房地產經紀人艾倫（Johnny Allen）而被定罪。警方表示，艾倫在納希維爾（Nashville）的汽車餐廳與布朗談好性交易金額後，開車將她帶回家發生性關係，結果遭布朗朝他後腦杓近距離開槍。

陪審團2006年裁定一級謀殺罪和加重搶劫罪成立，布朗之後被判終身監禁，必須服刑至少51年後才可能假釋。要是沒有州長哈斯拉姆介入，布朗至少得到2055年才能假釋。

(中時 )