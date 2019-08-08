莫文蔚日前在安徽省合肥市舉行「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」，昨日適逢七夕情人節，德籍老公Johannes特地飛來探班，莫文蔚昨在微博po出和老公的甜蜜合照，只見2人站在泳池旁，Johannes從莫文蔚背後伸手熊抱，恩愛指數爆表羨煞他人，莫文蔚也在微博寫道「祝福大家雙雙對對、甜甜蜜蜜、恩恩愛愛！」

「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」3日來到合肥奧體中心體育場舉行，當天天氣將近40度高溫，莫文蔚連續演唱40首歌曲，搭配華美舞台及燈光音效，讓現場兩萬五千名觀眾大呼過癮，此外更被莫文蔚過人體力震驚，直問「我們連坐著不動都渾身冒汗，她是怎麼能夠做到連續唱跳將近3小時的？」

過去莫文蔚曾在蘇州學過崑曲，也體驗安徽當地的黃梅戲，其中最著名的〈天仙配〉，此次莫文蔚在演唱會中，也挑選傳唱度最廣的2句詞「樹上的鳥兒成雙對，綠水青山帶笑顏」，用電古箏彈奏出來，為安徽歌迷帶來意外驚喜。莫文蔚更現學現賣合肥話「我可讚（我漂亮嗎）？」、「誰要請我吃臭鱖魚？」引得台下觀眾一片「讚」聲熱情回應，令莫文蔚感動地說：「我感受到了合肥觀眾的能量，非常powerful！」

莫文蔚演出前一天，也到李鴻章故居參觀，其中一隻蝴蝶不斷圍繞著莫文蔚，甚至停在莫文蔚的左手食指上，不論怎麼動蝴蝶就是不飛離，本身為野生動物保護大使的莫文蔚，平常很喜歡小動物，這次竟和一隻蝴蝶秀了一波「不可能的任務」，大夥都被她的動物緣所折服。

「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」3日於安徽省合肥奧體中心體育場開唱。（莫家寶貝工作室提供）

「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」3日於安徽省合肥奧體中心體育場開唱。（莫家寶貝工作室提供）

「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」3日於安徽省合肥奧體中心體育場開唱。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚趁著演出前，抽空到安徽省合肥市偷閒踏青。（取自微博）

莫文蔚趁著演出前，抽空到安徽省合肥市偷閒踏青。（取自微博）

莫文蔚趁著演出前，抽空到安徽省合肥市偷閒踏青。（取自微博）

莫文蔚趁著演出前，抽空到安徽省合肥市偷閒踏青。（取自微博）

(中時 )