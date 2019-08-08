國軍台中總醫院中清院區，提供台中市北區8個里民免掛號費優惠；院方8日舉行「父出真愛、幸福常在」父親節活動，藍營立委沈智慧應邀參加，直呼：「醫院做了大功德」，以敦親睦鄰的優惠方式，直接回饋給里民令人感動，是父親節最好的禮物。

國軍台中總醫院指出，中清院區位於北區，附近居民的生活，常被救護車警報聲干擾，健行里率先以敦親睦鄰名義爭取里民免掛號費，陸續再添7個里，里民只要出示身分證明，即享有門診100元、急診150元免掛號費，其餘醫療費用則須自行負擔。

立委沈智慧說，今年2月1日投入立委補選，就接獲市議員陳文政轉來里長及里民的陳情，期盼國軍台中總醫院中清院區「比照健行里，民眾享有掛號費與減免優惠」；包括育德里、明新里、明德里、健行里、賴福里、賴村里、淡溝里、中達里等，里民都免掛號費。

慶祝父親節，在合奏團優美樂音下，活動溫馨展開，現場有表揚模範父親，及身心障礙人士繪畫聯展、醫護宣導等。國軍台中總醫院中清院區院長涂川洲表示，醫師救人克盡職守，家庭工作間奔波，除表揚模範父親外，並宣導糖尿病防治，祝所有爸爸們活得健康、快樂。

(中時 )