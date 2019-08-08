▲林縣長贈送南投旅遊書及日月潭紅茶給來訪的加拿大省議員康安禮。（楊樹煌攝）

縣長林明溱今8日接見加拿大卑詩省省議員康安禮，分享兩地觀光、體育、農業、文化及長照等領域治理經驗，林縣長希望康女士回國後能向該省民眾推介分享南投好山好水及優質的農產，邀請加拿大民眾來南投旅遊，促進兩地交流與情誼；林縣長並提議日月潭與卑詩省鹿湖締結姐妹湖，獲康女士高度認同。

加拿大的康安禮省議員，祖籍彰化，6歲隨父母前往加拿大發展，是道地的台灣女兒，曾任三屆本拿比市市議員，2016年當選卑詩省省議員，並兼任該省長者照護事務省秘書長。

康女士表示，此行是首度訪台，主要是拜訪台中市及南投縣進行城市交流，並針對觀光、文化及長照政策等領域廣泛交流，交換經驗，同時也希望為台灣觀光、文化推廣盡一分心力，將南投之美分享給卑詩省民眾，帶動該省民眾來台觀光潮。

康女士並指出，日月潭是國際知名景點，也有豐富的生態環境，該省鹿湖是個自然生態保育區，區內自然生態豐富，有許多相似之處，回國後將積極聯繫促成締結姐妹湖，對兩地交流將有很大助益。

會中，林縣長贈送康女士南投旅遊書及日月潭紅茶、竹藝茶盤及八大茶區茶磚，康女士也回贈具該省生態特色的黑熊保溫瓶，過程輕鬆溫馨。

(中時 )