2019亞洲小姐在高雄，8／10日總決賽在林皇宮登場。（柯宗緯翻攝）

2019亞洲小姐選美盛會首度移師高雄舉辦，8月10日總決賽將在高雄林皇宮登場，當日下午3點安排一場超跑車隊大遊行，晚間則進行最後賽事，主辦單位也熱烈歡迎市民到場見證「一個巨星的誕生」。

第31屆亞洲小姐台灣賽區競選，競爭非常激烈，已從百位佳麗中選出25名進入總決賽，本屆入圍的佳麗，有遠從美國、英國、哈爾濱、北京、上海、貴州、台灣的參賽者，個個端莊優雅、秀而不媚，各俱特色。

冠軍得主將於8月10日星期六晚上6點於林皇宮全環球廳總決賽中揭曉，本屆台灣勝出的亞洲小姐冠軍將可與攝影團隊，遠赴芬蘭取景，捕捉極光浪漫之美，來回機票由吉祥航空贊助，預計可獲得近百萬的獎項，還有機會獲得亞視培訓，如進到亞洲小姐大中華區決賽，更可獲得亞視的經紀約。

亞洲小姐台灣組委會主席郭鎮豪表示，亞洲小姐選美選拔是國際選美盛事，台灣賽區也於8月10日在全球賽區中率先登場！這次首度移師高雄盛大舉辦，就是要辦一場不一樣的選美，為了讓更多人看見高雄的美，在活動當天下午三點就大規模的安排一場超跑車隊大遊行，高雄世運主場館出發，車隊陣容聲勢浩大，預計超過31輛頂級超跑，馳騁高雄市區，象徵著本屆（第31屆）亞洲小姐在高雄盛大舉辦。

車隊將於下午4點半回至林皇宮前舉行超跑車賞派對，2018年大中華區亞洲小姐冠軍李丹陽以及台灣區亞洲小姐冠軍樊蔓娣將現身會場與超跑爭輝，是一場難得絕美的世紀盛會，不容錯過，希望市民朋友能一起到林皇宮見證一位巨星的誕生。」

主辦單位希望能成就一場完美的選美活動，讓市民朋友也能一起參與盛會，特別於林皇宮前至聖路上封街舉辦一場頂級超跑車賞派對活動，為了更多人能近距離安心的捕捉32輛超跑車隊一次排開的大氣勢畫面，自下午3點起至晚上9點封街，封街路段為：至聖路(南屏路至博愛二路路段)，機會難得，不容錯過。

(中時 )