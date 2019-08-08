「斜槓青年」正修科大時尚生活創意設計系校友郭昭蓉，以窯燒玻璃為媒材，推出「漫漫走」個展，24件創作運用線條表現出半具象人形與耐人尋味的景物，呈現走得不快卻無拘無束的人生道路，回綠文創產業公司負責人林純敏說，首次個展是郭昭蓉人生經歷的重大突破，未來藍圖又是另一番新景象。

正修科大時尚生活創意設計系畢業任職回綠文創產業公司的郭昭蓉，是一個對未來有很多抱負、理想的「斜槓青年」，不僅只是一位藝術創作者，同時是回綠文創旗下子品牌「Highlight 還來」窯燒玻璃文創品牌的負責人之一。

郭昭蓉、戴維宣因求學期間在正修科大時尚生活創意設計系修的一門「媒材探索課程──窯燒玻璃」，被窯燒玻璃技法深深吸引且愈做愈有興趣，進而打造出窯燒玻璃文創品牌「Highlight 還來」，決心埋首窯燒玻璃創作。

本次「漫漫走」個展，郭昭蓉以窯燒玻璃為主要媒材，運用線條表現出半具象人形或耐人尋味的形體與景物，進而以銅線與玻璃色塊交織堆疊，造形鮮明表現突出，產生更豐富層次，「夢中夢的錯覺」系列創作，呈現夢是一扇有意識、無意識窗口，是人的慾望替代物，夢境中處於一種不由自主心靈狀態，通過移位、扭曲方式產生另一個意象，所具有的意識不多不少，可以是無情的事實、幻覺、狂野幻想、回憶，也可以是實現夢隱喻與逃脫道德約束的路程。

觀看郭昭蓉的創作不必太拘泥理性思考，畫面中的色彩、造形就像要引領我們進入她所觀看的日常生活一樣，藉以擺脫現實排山倒海的拘束與徬徨，通過不斷摸索與成長，在「漫漫走」的人生道路尋找出「走的不快，更無拘自在」的生活態度。

回綠文創產業公司負責人林純敏說，看著郭昭蓉舉辦人生中首次個展，回想過往，從大學時期開始接觸窯燒玻璃進而產生興趣，畢業毅然決然跟大學同學戴維宣一起成立「Highlight 還來」窯燒玻璃品牌，酸甜苦辣在心頭。

(中時 )