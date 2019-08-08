高雄市長韓國瑜8日親自頒發16家防災企業感謝狀，及第1屆103位防災士證書，強調高雄針對極端氣候，將研擬減災、救災、復原及重建的新目標。（袁庭堯攝）

時值莫拉克風災十週年，高市府災害防救辦公室舉辦紀念研討會，邀請相關局處、民間防災企業及防災士，共同討論防災精進作為。市長韓國瑜以719水災為例，表示高市的排水系統已無法負荷極端氣候帶來的暴雨，市府對此要研擬減災、救災、復原及重建的新目標。

「以歷史為借鏡，改善缺失」韓國瑜表示，莫拉克風災造成全台上千億財產的巨大損失，小林村民474人死亡，可謂台灣百年來所遭逢的世紀巨變。期盼藉由回顧災害歷史、分享防災經驗，能記取教訓、承傳寶貴的經驗，並從中學習防災觀念，避免重蹈覆轍，是舉行研討會的最大目的。

韓國瑜也親自頒發16家防災企業感謝狀，及第1屆103位防災士證書，感謝民間的相挺。防災企業除提升自身防災能力，也與鄰近社區互助合作，成為地方重要的防救災力量。防災士則經歷15小時培訓練，協助公部門推動防災工作。

韓國瑜強調，在劇烈複合型災害頻傳之際，防災、救災工作執行與人民福祉息息相關，希望藉由研討會這個平台，能與國際社會持續交流經驗，精進改善策略。

研討會也邀請菲律賓城市馬尼拉經濟文化辦事處組長SUSAN WARREN-MERCADO、塔古姆市市長ALLAN RELLON、將軍特里亞斯市市長ANTONIO FERRER等13位首長官員參與，藉由此次國際防救災交流，互相學習城市臨災的應變及處置作為。

(中時 )