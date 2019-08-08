柬埔寨一名叫做蘇博拉(Sum Bora)的男子，在叢林中收集蝙蝠糞便，結果卻卡岩縫間動彈不得，家人見他遲遲未回而報警，警方終於在他被困四天後找到他，並把他從岩縫救出。

美聯社報導， 警方稱，蘇博拉是個農民，空閒時會到叢林裡收集蝙蝠糞便和鳥糞當作肥料。他在晚間仍拿手電筒尋手，卻不小心把手電筒落在小岩石凹陷處，當他要試圖撿拾，卻滑倒到卡在岩縫間。

蝙蝠糞便和鳥糞被用作肥料，許多貧窮的農民會收集起來出售，以補貼收入。

據柬埔寨新聞報導，他三天沒有回家，家人擔心他的下落開始尋找蘇博拉，並且報警尋求協助，他在出門前和家人說他會去馬德望省查克利山(Chakry mountain)的叢林。

警察局長Sareth Visen說，救援工作由711快速救援公司(Rapid Rescue Company 711)的專家帶頭，200多名救援人員用工具鑿開大岩石，然後小心翼翼地解救了被困男子。

柬埔寨711快速救援公司的專業人員將男子救出送醫。(圖/美聯社)

這個救援公司的許多成員是洪森總理的精銳安全人員，或是前任，或是顧問。6月份，在西哈努克城發生一座7層高的建築倒塌，造成24人死亡，快速救援公司也前往搜救，工作表現突出。

警方說，這名28歲的男子終於在週三下午6點左右脫困，看上去非常虛弱，被送往省醫院。

根據聯合國開發計劃署去年的一份報告，柬埔寨是世界上最貧窮的國家之一，其1520萬人中有35％生活在貧困之中。

(中時電子報)