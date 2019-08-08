中國大陸禁止影片與演藝工作者參與今年度的金馬獎，美國在台協會（AIT）則在官方臉書回味發言人孟雨荷去年參加金馬影展開幕酒會的照片，並支持美國電影參加2019金馬影展，力挺金馬獎的味道濃厚。

AIT在臉書上回顧孟雨荷去年出席在國立歷史博物館的開幕酒會，並欣賞了影展開幕片《地球最後的夜晚》。並介紹了影展的美國影片，像是：《好萊塢風流祕辛》、《怦然心動的節拍》、《真愛拼拼圖》。

AIT表示，去年台北金馬影展盛大開幕時，AIT發言人孟雨荷代表AIT參加開幕酒會，慶賀金馬影展一路以來的成就。今年，AIT期待繼續支持美國電影參加2019金馬影展！美國有幸能與許多成就卓越的藝術家共同參與此一歷史悠久、頗負盛名的影展，我們為此感到十分驕傲！

AIT強調，對於藝術的欣賞以及對於獨立藝術家的支持是美台共享的價值！美台在藝文活動上有諸多合作，相信各位在我們上個月份的[email protected]藝文與運動月都有所了解。

(中時 )