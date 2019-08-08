天雨路滑？ 花蓮遊覽車自撞電桿 18:052019/08/08 中時 王昱凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遊覽車疑似因天雨路滑，自撞電桿，造成車上乘客13人輕傷，目前轉往醫院治療，並無大礙。（花蓮縣消防局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮台9線191.5k路段傍晚5時23分許，發生一起遊覽車自撞分隔島意外，造成2男7女受傷，所幸傷勢都不嚴重，目前由救護車送往醫院。 據了解，遊覽車當時正要由太魯閣方向往花蓮市區前進，疑似因天雨路滑不慎自撞分隔島，車上乘客都是新加坡人，遭受撞擊後個個驚慌失措，車內乘客中有9人受到輕微擦傷等，已由救護車送往國軍805、慈濟及門諾醫院救治。 詳細車禍原因目前正待警方釐清當中。 (中時 ) #花蓮 #遊覽車 #醫院 #救護車 #乘客 也許您會感興趣 推薦閱讀 緊貼遊覽車乘涼！司機大聲公說7字 騎士嚇到秒逃 00:032019/08/04 生活 水療針灸樣樣來 美年輕人寵毛小孩砸錢無極限 16:562019/08/04 國際 彰化製酒廠氣爆4人傷 2人命危 12:532019/08/05 社會 台中計程車撞電線桿 乘客駕駛雙亡 18:562019/08/05 社會 花蓮12分鐘連2震 規模皆4.5以上 最大震度5級 09:332019/08/06 生活 不滿裝GPS監控 業者動員50輛遊覽車包圍交通部 11:582019/08/06 生活 醫院自動販賣機貨物竟是塑質「骨頭」 15:472019/08/06 生活 新化高中校長許宏明就職 草屯鄉親包3台遊覽車觀禮 16:432019/08/06 生活 振興醫院建立社區醫療群雙向轉診 每日保留300轉診號 10:532019/08/07 生活 糖朝搶灘花蓮新天堂樂園 強攻情人節、父親節商機 19:212019/08/07 財經 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 長榮員工告空服工會幹部 蘆竹警方傳作筆錄 - 社會 住豪宅開名車拒繳百萬稅金 遭管收隔日就繳錢 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。