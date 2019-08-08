花蓮台9線191.5k路段傍晚5時23分許，發生一起遊覽車自撞分隔島意外，造成2男7女受傷，所幸傷勢都不嚴重，目前由救護車送往醫院。

據了解，遊覽車當時正要由太魯閣方向往花蓮市區前進，疑似因天雨路滑不慎自撞分隔島，車上乘客都是新加坡人，遭受撞擊後個個驚慌失措，車內乘客中有9人受到輕微擦傷等，已由救護車送往國軍805、慈濟及門諾醫院救治。

詳細車禍原因目前正待警方釐清當中。

(中時 )