雲林縣北港鎮媽祖醫院8日父親節舉辦「守護父親健康」活動，針對男性常因應酬時不當飲食造成吸入性肺炎，請來吳姓患者現身說法，吳先生因酒後嗆到引發吸入性肺炎差點喪命，提醒天下父親為事業打拚之餘，也要注意適量飲酒。

63歲吳先生之前與友人應酬，酒過三巡不勝酒力躺著休息，其間疑因嗆到咳嗽，友人見他呼吸微弱、口中有嘔吐物，馬上送至媽祖醫院急救，醫師發現其氣管有吸入性異物造成呼吸微弱、昏迷指數3，經緊急治療轉入加護病房。

吳先生隨後接受廣效性抗生素治療吸入性肺炎，第2天意識恢復清醒，再進行拔除氣管內管訓練後轉一般病房，直到上消化道出血轉好才順利出院。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院表示，去年台灣10大疾病肺炎排名第3，肺炎死亡者9成為65歲以上長者，主要是隨著年齡老化，吞嚥功能也會逐漸變差，吃東西或喝飲料時若嗆到，食物、飲料、唾液便可能經氣管進入肺部引起「吸入性肺炎」。

＃飲酒過量有害健康

(中時 )