利奇馬颱風侵台 台南市防災應變中心三級開設 18:102019/08/08 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市消防局完成救生艇整備工作。（程炳璋翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中颱利奇馬侵台，台南市雖未在暴風圈內，8日上午8時30分仍成立三級防災應變中心，全市53個消防分隊準備132艘救生艇準備救災，各分隊超前部屬各項救災器材，包括救生衣與照明等設備，加強轄內海域巡邏，因應海邊長浪發生，並連絡義消、民間團體待命協助防災，台南市水利局準備444台移動式抽水機設置在低窪地區備用，另有34台作為機動調度。 (中時 ) #防災 #台南市 #中心 #三級 #救災 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委選情》台南市立委第五選區 藍綠選將均就位 09:142019/08/05 政治 長天 9／2起終止買賣 04:102019/08/05 證券．權證 散布「蔡英文初選作弊」假訊息 遭調局約談 10:372019/08/05 社會 卜蜂擴大蛋品布局 4千萬買牧場用地 21:322019/08/05 財經 開山里 可望解除登革熱社區監測 04:102019/08/06 地方新聞 吸引台商回流投資 台南市活化老舊工業區 17:322019/08/06 生活 暑假尾聲閃耀苗北 8／31陳雷等人獻唱台語歌 22:162019/08/07 生活 88強震 全台1人死亡逾萬戶停電 11:402019/08/08 社會 出生9天男嬰手骨折 家屬質疑月子中心扯斷手 12:512019/08/08 社會 台南府中商圈成首個行動支付一條街 13:232019/08/08 生活 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 長榮員工告空服工會幹部 蘆竹警方傳作筆錄 - 社會 住豪宅開名車拒繳百萬稅金 遭管收隔日就繳錢 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。