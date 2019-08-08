中颱利奇馬侵台，台南市雖未在暴風圈內，8日上午8時30分仍成立三級防災應變中心，全市53個消防分隊準備132艘救生艇準備救災，各分隊超前部屬各項救災器材，包括救生衣與照明等設備，加強轄內海域巡邏，因應海邊長浪發生，並連絡義消、民間團體待命協助防災，台南市水利局準備444台移動式抽水機設置在低窪地區備用，另有34台作為機動調度。

(中時 )