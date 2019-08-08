澳洲多個執法部門再度聯手偵破大毒案，日前在雪梨一個來自美國的貨櫃內，檢獲207公斤安非他命，市值約1.55億澳元（約台幣33.5億元），並拘捕一名準備逃往國外的航空公司職員。當局指行動成功擾亂一個國際犯罪組織網絡的活動。

澳洲邊防局及新南威爾斯省警察在澳洲聯邦警察的支援下，聯合調查流入國內的安非他命。澳洲邊防局上月29日根據線報，鎖定一個由美國進口的貨櫃，在雪梨檢驗中心掃瞄時結果顯示它有異樣，打開後發現內有兩部大型注模機。進一步調查後，注模機內藏7個塑膠袋，裝有合共200個含有白色晶體的密封袋；初步化驗後確定是安非他命，但未確定來源是否美國。

本月4日，澳洲聯邦警察在墨爾本機場拘捕22歲、譯音姓陳（Peter Tran）的亞裔男子。他在一間航空公司任職客戶服務員，涉嫌利用假名由雪梨前往墨爾本，被捕時已登上一架前往新加坡的客機。新南威爾士省警察指陳男落網時沒有攜帶行李，但持有3部手機及現金，並懷疑他是專業運毒人員，正調查他所屬的犯罪組織是否有能力在國際間走私大批毒品。

調查人員在雪梨3處地點搜查多間住宅及工廠，結果檢獲80克海洛英、38克迷幻蘑菇、50克搖頭丸及少量迷幻藥。陳男本月6日在雪梨出庭，被控上月30日至本月3日期間，管有違禁藥物及進口商用數量的受管制藥物。他被拒保釋，今年10月2日再出庭。

澳洲邊防局表示，執法部門不只是在邊境攔截毒品，同時粉碎涉嫌進口毒品的犯罪組織；又警告任何參與這類犯罪活動的人士三思，指當局擁有多種偵測技術，令毒品無法瞞天過海。新南威爾斯省警察指，成功拘捕國際犯罪組織的運毒人員，打擊該個犯罪網絡的高層活動。

(中時 )