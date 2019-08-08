中央氣象局發布利奇馬颱風海上及陸上颱風警報，台中市政府8日籲請民眾、事業單位共同防災、減災，颱風期間有部分活動及服務延期或停辦；市府提醒民眾確認資訊後再前往，避免撲空。

市府確定延期活動，包括9日環境保護局「國家環境教育獎台中市初審」延期辦理；9日建設局「太原路地下道填平工程地方說明會」，延至8／15下午7時。10日農業局「108年高美野生動物保護區生物多樣性生態體驗活動」，延期辦理；10日屯區藝文中心「寶寶音樂律動課」，延至8／17(六)辦理。10、11日屯區藝文中心「2019遊於藝X藝術市集」，延至9／21、22(六、日)辦理。

市府指出，確定停止舉辦的活動，10日在屯區藝文中心「天地行者音樂會前導講座」，停止舉辦。

市府表示，配合市府停班課公告辦理：9日研究發展考核委員會資訊中心「台中市政府市民免費電腦課程」，如公告停班課，將另行通知學員補課日期及時間。9日低碳辦公室「台中市低碳教育講堂(三)-聰明用電大解密活動」，如公告停班課，將擇期辦理。10日中市圖總館「圖書館e學堂-一起用LINE做生意」，如公告停班課，將擇期辦理。

(中時 )