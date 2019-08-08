台南麻豆文旦產期將至，麻豆警分局結合民防與果農自主，組成寶柚大隊，將持續2個月時間加強巡邏果園、集貨場，嚇阻竊賊上門。（莊曜聰攝）

中秋節將至，麻豆文旦產季即將到來，台南市政府在外貿協會協助下，今年首度將文旦等農特產品外銷到加拿大，8日正式啟動麻豆文旦及農產加工品海外拓銷，台南市長黃偉哲也到場參與啟航儀式，黃偉哲表示，今年文旦品質更勝去年，外銷到加拿大的一級品每公斤可以賣到200元，相信收益可讓農民滿意，未來也將更積極開拓海外市場。

在外貿協會的協助下，農民與出口業者合作進軍加拿大，麻豆文旦未來將在當地知名超市上架銷售，供貨的水準為一級品，在台灣每公斤售價200元，貿易商收購價也是200元，價格相當不錯。

根據統計，全台文旦外銷量逐年增加，前年是2,437公噸，去年成長4成來到3,414公噸，其中外銷市場以大陸為最大宗，去年就有2,380公噸，但近來雙邊關欠佳，目前無法評估今年大陸市場是否會受到影響，黃偉哲表示，現在能做的就是開拓海外市場，包括加拿大、新加坡，還有東北亞等國家。

黃偉哲說，8、9月期間，外貿協會將前往新加坡、加拿大等地舉辦展售會，屆時也會全力行銷台南的農特產及加工品，拓展市場規模，也對大陸市場情況預先做好因應，他強調農業無關政治，凡事不必政治化，市府會持續坐好照顧農民的工作。

麻豆文旦外銷首航上午啟動，這次外銷到加拿大除了文旦外，還有火龍果、蜂蜜柚子茶、柚子蔘、台南越光米、關廟麵、牛蒡乾、蓮藕粉、果乾及鹽水意麵與毛豆、黑豆、胡麻等系列產品，希望能維持海外大型通路農產品供貨穩定，進而爭取海外長期契約訂單。

(中時 )