新北市泰山區貴和社區發展協會，以「防老凍齡志工專班」申請社會福利參與式預算，獲得24萬元補助，開辦按摩、瑜珈、書法等系列課程，8日上午利用父親節舉辦期中成果發表，許多老爸、老公趁機享受「馬殺雞」服務，現場有一位老公開心地被按摩時，笑說等母親節會回饋，但立刻被老婆吐槽「那還要等多久啊！」

協會理事長陳明樹表示，社區總幹事李春美在台北開設美容會館，深知經絡按摩對人體健康有益，考量社區長輩日益老化、年輕人外出工作，家中缺人陪伴，因此培訓初老志工服務長輩。

70歲的吳朝源和66歲的太太紀美鳳同為按摩班學員，活動現場吳朝源開心享受太太的馬殺雞，直誇「好舒服！」，紀美鳳則笑說，因為是父親節才有特別服務，回家要換老公來幫她按摩。

另一對夫妻檔羅文吉和曾塏筎2人都已70多歲，太太曾塏筎說，「年紀大了，常會覺得腰酸背痛、肩頸硬梆梆，學了經絡按摩後，夫妻可以相互按摩，不僅促進健康，也增加情感。

社會局副局長許秀能、泰山區長謝文祥和市議員賴秋媚也到場參與活動，許秀能表示，泰山區推動社會福利參與式預算，共有6個方案獲得民眾票選通過，其中「防老凍齡志工專班」榮獲最高票，顯示市民對於延緩老化的重視，市府鼓勵更多的團體提出創新且持續性服務方案，以爭取補助來照顧更多長輩。

(中時 )