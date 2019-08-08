◎扁爆：柯兩次選市長 蔡都相助

台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」時怒批蔡英文總統，前總統陳水扁今在新勇哥物語影片「爆料」，蔡英文總統兩次支持柯選市長，一次明助、一次暗助，這沒人情嗎？柯能連任也是「民進黨暗助」；「如果民進黨真的要輔選，姚文智會僅拿17％選票嗎？」

◎最新民調：三方或四方對決 韓都居首

台灣競爭力論壇學會今日(8日)發表2020總統與立委選舉民調，指出總統大選不管是三人或四人參選，韓國瑜都仍居榜首，蔡英文保持第二，柯文哲和郭台銘都只能排到第三。立委選舉部分，區域與不分區立委選舉國民黨都領先民進黨十個百分點，台灣民眾黨則比民進黨低二十個百分點，甚至比時代力量略低。此外針對私菸案，過半民眾不滿總統府處理表現與司法機關偵辦進度，並認為陳菊與蔡英文應接受調查。且有超過五成民眾不滿意蔡英文三年來的施政表現。

◎9天大男嬰手骨折 父控月子中心

台南市一名盧姓新手爸爸去年11月28日迎接兒子到來，妻兒住進某婦幼醫院附設月子中心，12月7日卻被通知「寶寶手動度不足」，轉診成大急診照X光竟發現「右手肱骨骨折」，家屬質疑月子中心護理人員照護疏失，雙方2度和解談不攏，家屬將事件經過PO上臉書社團，引來網友撻伐，醫院今天出面表示，目前本案已進入司法程序，院方全力配合，也尊重司法調查結果。

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(中時電子報)