后里3棵老榕往公園方向倒塌，閃過土地公廟，幸好未造成人車損傷。（王文吉攝）

碰！台中后里運動公園3棵老榕，下午2時許突然倒塌，轟隆巨響及震動，讓居民誤以為是餘震，出外查看赫見3棵榕樹從根部斷裂，疑因根部腐朽加上不敵強風，往公園方向倒塌，閃過文明路上的土地公廟，幸好未造成人車損傷。后里區公所立即拉封鎖線，並派員移除。

3棵並排的榕樹位於后里區文明路土地公廟旁，附近居民指出，老榕樹應該有百年，之前罹患病蟲害，有請樹醫前來診治，可能樹根朽壞，才會被風吹倒。台中氣象站主任柯俊賢表示，后里區8日下午最大陣風7級，風勢不算強勁，研判病蟲害，才會在陣風增強時被吹倒。

(中時 )