利奇馬步步逼近 后里3顆百年老榕倒塌 18:172019/08/08 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 后里3棵老榕從根部斷裂，移因病害腐朽，加上利奇馬帶來的風勢，突然應聲倒塌。（王文吉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 后里3棵老榕往公園方向倒塌，閃過土地公廟，幸好未造成人車損傷。（王文吉攝） 碰！台中后里運動公園3棵老榕，下午2時許突然倒塌，轟隆巨響及震動，讓居民誤以為是餘震，出外查看赫見3棵榕樹從根部斷裂，疑因根部腐朽加上不敵強風，往公園方向倒塌，閃過文明路上的土地公廟，幸好未造成人車損傷。后里區公所立即拉封鎖線，並派員移除。 3棵並排的榕樹位於后里區文明路土地公廟旁，附近居民指出，老榕樹應該有百年，之前罹患病蟲害，有請樹醫前來診治，可能樹根朽壞，才會被風吹倒。台中氣象站主任柯俊賢表示，后里區8日下午最大陣風7級，風勢不算強勁，研判病蟲害，才會在陣風增強時被吹倒。 (中時 ) #后里 #倒塌 #榕樹 #公園 #土地公廟 也許您會感興趣 推薦閱讀 二重親子公園啟用 首見跑酷設施 04:102019/08/04 地方新聞 市民新美樂地！盧秀燕為12座美樂地友善共融公園動工 20:002019/08/05 政治 「惠宇大其心」熱銷！綠地開放人氣帶來福氣 21:442019/08/05 生活 名醫成台中豪宅購買主力 惠宇「大其心」三成買主是醫生 21:332019/08/05 財經 12座美樂地友善公園 聯合動土 04:102019/08/06 地方新聞 台南新增2生態特色公園 明年7月完成開放 09:362019/08/07 生活 旺house》晴空SKY1 輕軌F7預定站3分鐘 自備65萬享有萬坪河岸景觀宅 11:452019/08/07 財經 苗栗頭份市公所強化下公園 成老人休閒場所 14:202019/08/07 生活 號誌沒搞定 泰山捷運公園看得到玩不到 04:102019/08/08 地方新聞 氣候變遷受害 約書亞樹本世紀末恐消失 15:182019/08/08 國際 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 長榮員工告空服工會幹部 蘆竹警方傳作筆錄 - 社會 住豪宅開名車拒繳百萬稅金 遭管收隔日就繳錢 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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