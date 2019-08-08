2019台南七夕愛情嘉年華自8月1日起跑至8月18日止，每個周末均安排豐富又精彩系列活動，最為吸睛的，莫過於8月10日於正統鹿耳門聖母廟登場的「無人機燈光秀」，適逢颱風利奇馬攪局，考量民眾安全，原訂活動將順延至8月17日晚間7點舉行，敬請民眾不要錯過。

愛情城市系列活動，藍晒圖文創園區「來一客愛情攤車」系列活動將順延至8月24日至25日；定情碼頭德陽艦園區「夏戀海洋音樂節」、幸福啤酒車快閃活動則順延至8月17日舉行；月老盛典系列活動，正統鹿耳門聖母廟「無人機燈光秀」順延至8月17日、大觀音亭祀典興濟宮「GQ x BarSurfing 臺南主場派對」活動取消。

但仍有部分室內活動照常舉行，包括8月11日於文創PLUS臺南創意中心舉辦的「戀人絮語-情籤臺南」系列活動、南紡購物中心5樓夢想舞台的「月老出巡快閃送幸福」，更多活動訊息敬請市民朋友及國人持續鎖定「臺南七夕愛情嘉年華」網站及臉書粉絲專頁，掌握最新動態。

(中時 )