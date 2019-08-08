18:40更新

利奇馬強烈颱風逼近台灣北部，各航空公司陸續宣布今、明日航班動態。

長榮航空航班異動如下：

8月8日

往返桃園-香港 BR827、BR828取消。

往返桃園-沖繩 BR186、BR185取消。

往返桃園-澳門 BR809、BR810取消。

往返桃園-曼谷 BR205、BR206取消。

8月8日20：00以後抵逹桃園機場、松山機場之航班全數延至8月9日12：00以後降落。

8月9日上午由桃園機場、松山機場出發之航班因來機晚到，部分航班將延誤或取消。

8月8、9日往返高雄小港、台中清泉崗機場之國際航班正常起降。

立榮航空航班異動如下：

8月9日

松山往返航班除下列航班維持正常，其餘全日取消。

金門往松山航班:B7-8826、B7-8830。

澎湖往松山航班:B7-8610、B7-9116、B7-8618。

台中、嘉義、台南及高雄往返航班正常，除台中往返南竿航班取消。

中華航空航班異動如下：

8月8日

1.CI122／123 桃園往返琉球、CI132／133高雄往返琉球取消。

2.23：00後桃園機場起飛之歐洲、美加及澳洲航班，提前起飛。

8月9日

1.15：00前，桃園機場出發航班取消或延後起飛。

2.原定清晨抵台長程線班機，包括CI62法蘭克福-桃園、CI64維也納-桃園、CI52雪梨-桃園、CI54布里斯本-桃園，將延後抵達。

華信航空航班異動如下：

8月9日

國內航線：

松山出發航班全天取消。

台中／高雄出發航班維持正常，並視天候狀況調整。

台中出發國際、兩岸航線：

台中-寧波 AE965／966 提早一小時起飛，其餘航班維持正常。

台灣虎航航班異動如下：

8月8日

IT232／IT233 桃園-沖繩那霸來回航班取消

IT288／IT289 高雄-沖繩那霸來回航班取消

IT606／IT607 桃園-釜山來回航班取消

IT537 桃園-宿霧取消

IT305／IT306／IT309／IT310 桃園-澳門來回航班取消

IT506 曼谷廊曼-桃園延至8月9日11：40起飛；航班編號改為IT9506

IT221 大阪關西-桃園延至8月9日14：00起飛；航班編號改為IT9221

IT203 東京成田-桃園延至8月9日13：40起飛；航班編號改為IT9203

8月9日

IT301／IT302 桃園-澳門來回航班取消

IT230／IT231 桃園-沖繩那霸來回航班取消

IT240／IT241 桃園-福岡來回航班取消

IT210／IT211 桃園-大阪關西來回航班取消

IT538 宿霧-桃園取消

中國南方航空航班異動如下：

8月9日

CZ3024／CZ3023 台北-鄭州來回航班取消

CZ3022／CZ3021 台北-貴陽來回航班取消

CZ3010／CZ3009 台北-哈爾濱來回航班取消

CZ3088／CZ3087 台北-深圳來回航班取消

CZ3098／CZ3097 台北-廣州來回航班取消

CZ3026／CZ3025 台北-張家界來回航班取消

CZ3018／CZ3017 台北-長沙來回航班取消

CZ3096／CZ3095 台北-浦東來回航班取消

CZ3020／CZ3019 台北-桂林來回航班取消

CZ3016／CZ3015 台北-武漢來回航班取消

CZ3052／CZ3051 台北-長春來回航班取消

遠東航空航班異動如下：

8月9日

國內線

台北出發航班全部取消

台中出發航班正常

高雄出發航班正常

金門-高雄FE8092延至14:00出發

國際線

桃園-新潟來回取消

松山-福州來回取消

桃園-濟州/桃園-峴港提早至6點30分出發

回程延至8/10

全日空航空航班異動如下：

8月9日

NH853/NH854 羽田-松山來回航班取消

NH851 羽田-松山延後至8月10日09:00起飛

NH852 松山-羽田延後至8月10日12:25起飛

(中時 )