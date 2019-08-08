據《香港01》新聞網8日報導，在陸美貿易戰打得不可開交之際，美國加強了與蒙古國的接觸，其目的或在於防止被大陸切斷稀土供應。

美國新任國防部長艾思博（Mark Esper）8日訪問了蒙古國，與蒙古國防長恩赫包勒德舉行了會晤。艾思博說：「很榮幸來到這裏同你會晤，以及能有機會審視進一步強化我們國家關係的不同方式。」

蒙古國還贈送了艾思博一匹7歲的馬作為禮物。艾思博用美國前防長馬歇爾（George Marshall）的名字為牠命名。艾思博站在馬的旁邊說：「他很開心，他喜歡他的名字。」

在飛往蒙古國的途中，艾思博對記者說：「鑑於它的位置，以及它想要同我們合作的興趣，這些都是我為什麼要去這裏以及同他們接觸的原因。」

美國之音（VOA）說，蒙古國是艾思博7月份上台以來，首次出訪的一站。報導還稱，蒙古國並不是美國歷任防長訪問的傳統地點。美國防長上一次訪問蒙古國還是2014年，時任防長海格（Chuck Hagel）訪問了蒙古國。

路透也稱，在五角大廈努力實施聚焦應對陸俄的戰略之際，艾思博罕見地訪問了這個具有戰略重要性的國家。

報導稱，蒙古國處在陸俄之間，最好地代表了五角大廈未來數十年的戰略重點。

值得一提的是，艾思博此訪正值陸美貿易戰升級之際。為了防止被大陸切斷稀土供應，美國總統川普7月31日也在白宮會晤了蒙古國總統巴特圖勒嘎。

據美國政府官員透露，川普和巴特圖勒嘎討論了兩國自由貿易協定，以及包括稀土在內的美國在蒙古國的礦業投資。

美國之音中文網1日報導，川普和巴特圖勒嘎同意美國與蒙古關係已提升到戰略夥伴關係，並將加強兩國貿易關係。隨後美國國務院發出聲明，宣布美國與蒙古成為戰略夥伴關係。而蒙古與大陸的關係，以及蒙古是否採用華為的5G技術，也受到關注。

在貿易戰升級的過程中，大陸方面不斷釋放訊號稱將打「稀土牌」。面對大陸的「稀土牌」，美國方面千方百計想新招應對，又是要啟動美國國內稀土礦開採，又是揚言要教全球開礦，此後又有反陸議員提出成立「稀土壟斷聯盟」的議案。

因為擔心一旦「中國限制稀土磁鐵出口」，美國相關行業「預計無法提供相關產品產能」，川普甚至決定動用1950年代的法案，下令讓國防部開發、購買裝備，增加稀土磁鐵的產量。

蒙古國擁有豐富的能源和礦產資源，也具備一定的稀土儲量，但大規模勘探開發未全面開展。

美國國家地質局2009年數據顯示，蒙古國稀土儲量為3100萬噸，占全球稀土總儲量的16.77％，是僅次於大陸的世界第二大稀土礦蘊藏國家。

(中時 )