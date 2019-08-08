台中市政府教育局為增進學校午餐管理人員專業知能及衛生營養觀念，於陽明市政大樓舉行「108年台中市立高級中等以下學校餐飲衛生督導人員研習」，初階班8、9兩日登場，進階班12、13日舉行，約350名學校午餐秘書及校園營養師參加，共同守護台中市校園午餐食安。

教育局表示，研習課程分初階及進階，以政策說明、實務經驗、食農教育為主軸，邀請台中市食品藥物安全處說明「食品中毒之處置流程」重要性，並由中華食品安全管制系統發展協會說明食品安全與衛生，市府並解說各項午餐補助政策及公務流程，強化學校午餐業務的執行力。

研習活動也邀請各校午餐秘書、營養師等分享午餐採購、午秘業務、菜單審查及營養教育等第一線工作經驗，並由行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所指導學員認識校園高風險食材、大享食育協會認識台日韓三國學校午餐內容，苗栗縣城中國小教師康以琳則分享校園食農教育現況，課程豐富，學員獲益良多。

教育局強調，透過此次研習活動，盼強化學校午餐管理人員專業知能、衛生營養觀念，更有系統地瞭解相關法令規範，使午餐工作推動更加順暢、提升學生午餐衛生及安全維護能量，市府也將持續關注並致力確保校園食安。

(中時 )