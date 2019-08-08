中秋節將屆，台中市政府農業局輔導大安區農會舉辦「愛在中秋‧安農香腸送愛心」公益活動，即日起至9月2日購買「大安禮尋」肉鬆禮盒1盒，農會就捐出1包價值200元的安農香腸給弱勢團體；並贈送購買人「飛天豬我罩您」口罩1個，歡迎民眾買香腸兼做公益。

農業局長蔡精強說，大安農會所屬的大安區肉品市場，是農會業界唯一產銷一元化的市場，生產肉品具有產銷履歷，讓消費者可品嚐到當天最優質新鮮的現宰豬肉；農會加工廠通過國際ISO 22000及HACCP認證，製作出來的香腸及肉鬆安全衛生，消費者可安心品嚐。

大安區農會指出，飛天豬安農香腸、肉鬆的食材製程安全，不添加防腐劑、澱粉、人工色素，堅持選用國產新鮮食材。尤其飛天豬安農香腸不使用人工腸衣，以三分肥、七分瘦完美比例呈現，生產過程遵照古法，以長時間低溫烘乾製作，雖然耗時費工，但烘乾出的香腸品質佳口感彈脆多汁。

(中時 )