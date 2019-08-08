騎樓整平計畫打造無障礙行走空間，嬰幼兒推車也能暢行無阻達安全效益。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人8日會勘騎樓整平計畫。（何冠嫻攝）

苗市5公里騎樓平整完工 下一步擬於竹南博愛街執行

苗栗縣政府獲內政部營建署補助，針對串聯苗栗市南北苗商圈重要路段中正路、中山路執行騎樓整平計畫，歷經6年時間完成總長5公里騎樓改善，提升購物人潮、孕婦、長者等用路環境以帶動商圈繁榮，預計再於竹南鎮博愛街路段執行，打造無障礙生活空間。

2012年起苗栗縣政府執行苗栗市中山路、中正路騎樓整平工程，總長度4925公尺分作6期施工，獲內政部營建署補助以總經費2335萬元執行，其中縣府自籌款300萬，為民眾打造無障礙行人空間。

縣府工商發展處長黃智群表示，苗栗市中山路、中正路為串連南北苗商圈重要路段，沿途也有多間商家，但騎樓多處高低落差不但窒礙難行，對長者與身障、孕婦等更是一大困擾，充滿安全疑慮。由於騎樓位置有許多商家，經過溝通協調終於取得住戶同意，終於取得住戶同意，順平高低起伏的騎樓，並統一施作兼具美觀與止滑的地磚，且將老舊管線汰舊換新。

縣長徐耀昌表示，騎樓為台灣建築物特色之一，卻因建造時間不同等導致高低不平整，因此打造無障礙生活空間，讓行人走得安全。工商處指出，目前已爭取營建署380萬元經費，縣府墊付案可望於議會臨時會中通過，於未來將於竹南鎮博愛街執行，打造山、海線鐵路交匯重鎮的無障礙活動空間。

(中時 )