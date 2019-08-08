台北市長柯文哲6日成立「台灣民眾黨」，藍營智庫今天發布的最新民調，在不分區立委政黨票部分，民眾黨居然僅拿到2.5％，讓網民不禁驚呆。
台灣競爭力論壇所作民調顯示，在不分區立委政黨票，前3名為國民黨38.5%、民進黨25.6%、時力3.2％，剛成立的民眾黨2.5％居第4，其他依次為無黨團結聯盟0.4％、基進黨0.2％，台灣團結聯盟、新黨、綠黨、樹黨都是0.1％。顯示政黨票仍被國、民兩大黨瓜分，民眾黨和時力都未跨過5%門檻，恐無法分配到不分區立委席次。
PTT網民不可置信說：「時力怎麼還有3%。」、「超震撼ㄟ...民眾黨不分區派誰這麼低啊！」、「民眾黨民調是拿誰去做的XD」、「不可能這麼低的。」、「為何沒有親民黨。」、「超震撼！！驚恐！！」、「慟！」、「到時候票開出來就知道了，不用急。」、「崩潰！」、「震撼的世界。」、「好怕哦，名單都沒出來是在做什麼民調。」、「樂觀一點，至少還有2.5%的純白柯粉。」
文章來源：PTT
(中時電子報)
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