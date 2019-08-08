2019全國視障生音樂夏令營8月5日至8日在台中啟明學校展開，約40多位學生參加，規劃音樂專業講座及活潑、互動式樂器小組教學課程，培養學生對音樂的興趣；市府教育局感謝扶輪社、無限融合樂團老師群、后綜高中學生志工及后豐社區大學志工們的贊助與協助，讓視障朋友擁有美好的音樂學習交流機會，期待明年再相聚一起玩音樂。

2019全國視障生音樂夏令營由台中市立啟明學校、台中北區扶輪社共同主辦，適逢七夕情人節及父親節，舉辦音樂成果發表會，指導老師們精心挑選經典英文老歌米妮.雷普頓的Loving you，除了介紹與帶領學員賞析經典藍調的爵士樂曲外，並藉由不同樂器分組教學，讓學員學習運用樂器共同演奏，並同時祝賀父親節快樂。

啟明學校校長廖連喜表示，如何讓孩子們在學習過程中增加表演、練習的機會，擴展與社會大眾的互動，盡己之力回饋社會，使音樂夢想能扎根、開花、結果，是學校積極努力的目標。

廖連喜指出，啟明學校近年來努力為學生開拓音樂、特殊體育及按摩技能等多元學習機會，培育出「逆光飛翔」電影中的主角黃裕翔、「超級紅人榜」優勝歌手陳祈信及活躍於跨界表演舞台的古梅馨、張晏晟、夏官鼎、鍾方晨等音樂演奏家，以真誠的生命力，刻劃出一個個熱情跳躍的音符故事。

(中時 )