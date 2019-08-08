台南市立圖書館與雙子星電視台、台窩灣樂讀協會三方聯手，趁暑假舉辦小小主播夏令營，30名學童參觀新聞攝影棚，登上播報台過足自己的主播癮。

這場「非讀BOOK臺南愛讀冊電視讀書會」活動，6、7兩日辦理「2019小小主播夏令營」，邀請《名人書房》詹慶齡主播、快雪時晴創意作文班陳愫儀老師、高屏廣播電台DJ童童、雙子星有線電視郭文吉主播以及造型彩妝師林婕渝經驗分享與授課。

學童以輕鬆的角度一窺新聞播報的幕後工作，雙子星電視台主播郭文吉以「記者、主播，傻傻分不清楚」為主題，分享地方電視台新聞主播及記者的工作實況。陳愫儀透過閱讀新聞文章，讓孩子學習文章的邏輯編排。前TVBS新聞主播詹慶齡分享「主播面對與主播養成」，讓孩子們了解線上記者、主播的工作趣事與辛勞。

第二天課程進到攝影棚實際練習，學員先換上正式服裝，上主播台實地播報演練，有的學童表現的很有主播架勢。崇明國中一年級林同學，一直對視聽媒體有興趣，本身也是位youtuber，參加完課程之後，直呼課程太有趣下次還想參加，下課後還跟課程講師交流網路宣傳的經驗。

(中時 )