因應強颱利奇馬來襲，嘉義縣沿海地區是全台主要牡蠣產地，養蚵業也紛紛出海搶收，嘉義縣政府也開放布袋第三漁港，讓蚵農把蚵棚拖進港內。8日布袋港停航；9日未達停航標準，白天將有1艘客輪從布袋開往澎湖，搭載旅客返台。

嘉縣布袋、東石是牡蠣養殖重地，縣府考量颱風來臨，體恤蚵農來回拖吊蚵棚的辛勞，同意蚵棚暫置到第三漁港，並呼籲淺海牡蠣養殖戶，養殖設施上，必須檢查其結構，提早收成。有蚵農說，目前已搶收完長大的牡蠣，但未成熟的無法收，希望躲過颱風的侵襲。

中央氣象局預報8日開始影響台灣，嘉義縣雖然未在警戒範圍，但海面風浪變大，台灣港務公司布袋管理處表示，昨日布袋港停航，取消3個客輪航班，1個貨運航班；今日未達停航標準，白天有1艘百麗航運公司客輪正常行駛，搭載需要的旅客回台。

縣府也籲養殖業者應加強塭堤的修補，住在低窪地區的居民，要檢查鄰近排水溝是否有阻塞等，並加強巡視水閘門、備用發電機；海上的作業船隻，應收聽颱風最新消息並適時盡快進港避風，停泊在港的漁船，要將纜繩繫縛，颱風警報期間，勿靠近海域或出海作業，保障安全。

此外，縣府6日已協調公所，分別在東石、布袋、義竹、朴子、中埔、太保、新港、民雄、溪口、大林、水上、鹿草和六腳等地方，預布172部移動式抽水機、1萬個砂包及800個太空包，民眾若有需求，請洽詢鄰近鄉鎮市公所。

(中時 )