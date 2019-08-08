知名茶飲連鎖推出本產非基改大豆製成的豆奶，並運用在各類產品上。(莊曜聰攝)

台灣非基改大豆年產量約在4000多公噸，食安問題日漸受民眾重視，週邊產品陸續推出。(莊曜聰攝)

連鎖茶飲業者選用本產大豆力挺台灣農業，農委會農糧署也協助推廣行銷。(莊曜聰攝)

近年民眾對食安問題更加重視，對非基改大豆的需求日益增加，每年自國外進口的非基改大豆已突破9萬公噸，農糧署透過大糧倉計畫，推動稻米轉作雜糧，生產品質穩定的產銷履歷大豆，目前年產量約在4000多公噸，有連鎖茶飲業者與在地農民合作，推出非基改豆漿飲品，未來將同步在全台223家門市開賣，讓消費者能更安心、便利的享用本產豆奶。

農委會為調整稻米產業結構並活化休耕政策，推動大糧倉計畫，在南部雙期稻作區推動稻田轉作雜糧，鼓勵農民種植地瓜、大豆、胡麻、食用玉米、花生、蕎麥等作物，提高本產雜糧自給率，其中中都生產合作社在台中海線地區合計契作100公頃生產本產大豆，吸引百餘位農人投入，透過栽培管理優化、分級收購及分段加工，生產品質穩定的本產大豆。

知名的茶飲連鎖店「迷客夏（Milk Shop）」這次特別選用中都生產合作社的本產非基改大豆，開發出自有豆奶品牌「小迷豆漿」，並運用在店頭販售的各類飲品中，力挺本產大豆。

迷克夏選用自家牧場生產的鮮奶製作茶飲，在市場上很受消費者青睞，董事長林建燁指出，因自己是養牛出身，產品的選用上更注重使用在地農產，減少碳足跡又能幫助農民，其實非基改豆奶已經推出約2年時間，但這次合作使用的是品質、產量更穩定的高雄選10號，雖然成本比進口大豆高出4到6成，但營養與風味絕對可以滿足挑嘴的饕客。

迷克夏目前全台有223家門市，大陸、港、澳及加拿大、澳洲都有分店，在東京青山的日本直營店也即將開幕，是近年崛起的連鎖茶飲熱門店。

(中時 )