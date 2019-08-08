嘉縣朴子市公所於7日開始在朴子刺繡文化館，舉辦為期3天的「歡樂樸城-兒童夏令營」活動，8日上午彩繪名家蔡龍進撥空南下，親臨指導學童水彩繪畫技巧。朴子市長吳品叡表示，藉此活動讓朴子學子對傳統民俗文化藝術有更深入的了解，重溫地方民俗文化。

此次活動從7日到9日，提供20個免費名額，開放報名後，不到1個半小時隨即額滿，課程除了有基本的刺繡教學，也與鹿草民俗文化學堂合作，讓孩子體驗皮影戲製作過程，今年公所特別聘請到廟宇彩繪師蔡龍進來到朴子，教導燈籠彩繪。

今年72歲的蔡龍進，自幼就展現繪畫天份，13歲入國寶級彩繪大師潘麗水門下學習，蔡龍進作品遍及全台、甚至海外，日本琦玉縣三清宮、板橋慈惠宮、木柵指南宮、朴子市巡天宮等地方都能看到。

今日蔡龍進手拿水彩筆，一邊闡述畫技、分享經驗，還要一邊畫圖，畫出來的白鷺鷥，型態逼真，眾人看得嘖嘖稱奇，有學童想模仿出蔡龍進畫的白鷺鷥，卻不小心畫成像「翼手龍」，他也稱讚有創意，且鼓勵學童多多發揮想像力，切勿故步自封。

下午則由嘉義縣刺繡文化學會帶領學童，繡出專屬給爸爸的父親節卡片。吳品叡說，多虧有蔡龍進大師和老師們熱情參與，讓學童體驗朴子在地廟宇及刺繡文化。

(中時 )