苗栗農工電機空調科學生吳浚愷（右）、李祈鋒（左）等人，以環保創新多功能攜帶式空調獲全國科展第3名。（何冠嫻攝）

苗栗農工農經科學生詹勳旻（左）、楊策（右）改良棲架並研究與雞隻生長關係，奪下全國科展第3名與大成獎殊榮。（何冠嫻攝）

苗栗農工出賽全國科展 全數獲獎

苗栗農工學生代表苗栗縣出賽今年第59屆中小學科學展覽會高級中等學校組，發揮堅強實力以3件作品，奪下2項全國第3名、1項鄉土教材獎、大成獎肯定。

農場經營科學生楊策、詹勳旻榮獲中小學科學展覽會農業與食品學科全國第三名與大成獎。將升上3年級的楊策、詹勳旻從高一時策畫改良養雞棲架並進行研究。楊策表示，家裡從事養雞業，發現雞有停在棲架上休息的習性，獲家人幫助提供設備與經驗傳授，加上所學知識，將傳統棲架結合飼料槽，方便雞隻採食外，更可大幅提升飼料轉換率，增加雞隻飼養收益。

他說，研究過程中因統計領域較不熟悉，僅能透過自學或利用時間請教師長，在研究最後雖成功跑完統計數據，卻在比賽中發現小差錯，幸好另下載新軟體修正後未影響結論，更意外獲得更好的研究結果。

電機空調科學生吳浚愷、宋皓維、李祈鋒，則將報廢除濕機元件拆解後，製成冷暖兼具的攜帶式冷氣。吳浚愷指出，目前市售小型個人冷氣以加水方式降溫，不但製冷效果不大，空氣還會因此加溼，在炎夏時讓人更不舒服。而攜帶式冷氣與市售移動冷氣性能接近，但重量只有13公斤，吳浚愷、宋皓維、李祈鋒3人再以渦輪式風扇降低噪音，並克服散熱問題，成功獲得評審青睞，於環境學科獲全國第三名殊榮。

化工科學生呂訓亨、夏靜馨、黃詩婷則利用吃剩下的蝦蟹殼，萃取出「幾丁聚醣」代替目前汙水處理常使用到的「綠藻」，同時達到廢棄物再利用以及永續環保目的，榮獲工程學（二）科（鄉土）教材獎肯定。

苗農校長謝世宗表示，苗農學生3件作品在二區科學展覽會勇奪特優，代表苗栗出賽全國中小學科學展覽會皆展獲佳績，今年表現特別亮眼，肯定學子努力不懈的研究精神與穩健台風外，更項指導師長們全力栽培致謝，未來也將持續朝著「重科技、有人文、尚倫理」的教學方向努力。

(中時 )