有位住在嘉義朴子的單親媽媽，家境困苦，代售1包米只賺5元，嘉縣朴子市文化里長楊石旭，決定幫忙銷售並提高售價，讓她能多賺10元，以臉書號召下，15天內就賣出超過1500公斤的米，他除了感謝當地民眾的愛心捐助，還有從外縣市來嘉義買米的網友。

這次楊石旭幫助的對象，家境清寒的婦人，曾動過2次手術在脊椎，因此求職時格外辛苦，加上還得扶養2個仍就讀大學的小孩，經濟壓力非常大，為減輕婦人的重擔，故想要協助代售。

有「全台最善心里長」之稱的楊石旭，當里長已邁入17年，他說，之前看到有很多老農，只懂得種菜，卻沒有銷售管道，於是累積了許多賣不掉的農作物，他開始幫忙他們賣東西，從蔬菜、水果到燻茶鵝，他笑說，自己家都快變成雜貨店。

他表示，2年多前，牛番茄滯銷嚴重，許多農友找他幫忙銷售，那時以「牛番茄姑娘」之美名，上網兜售，沒想到受到廣大網友響應，一天最多可以賣到高達500箱，店門前賣100箱，宅配400箱運送到花蓮、台東、宜蘭等縣市。

今日記者採訪到一半，就有位來自六腳鄉的侯姓民眾買了2包米，民眾表示，自己也是看到臉書上貼文，特地開車過來買。楊石旭說，希望大家踴躍訂購，吃出健康，也能做愛心，每包5公斤售價240元。需要購買的民眾，可到楊石旭到里長服務處（朴子市新興路87號）取貨，亦在臉書訂購宅配，6包免運費。

(中時 )