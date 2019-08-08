▲蔡培慧在菜市場密集拜票，她說看到老闆娘面露笑容又表達支持，讓她都很感動。（蔡培慧團隊提供）

立委蔡培慧從上周末至今8日父親節，除出席各社區慶祝活動，並以密集行程，跑遍埔里、魚池、國姓、中寮和草屯的早市、黃昏市場到夜市，逐一向遇見的所有的爸爸說父親節快樂，跟媽媽說情人節快樂，並遞上咖啡掛耳包、日月潭紅茶包，讓大家都開心不已。

蔡培慧說，利用節慶逐一拜會選民，選民最有感，而且說聲父親節快樂甚至情人節快樂，每人的喜悅之情都寫在臉上，有些民眾的回應更是讓她感到窩心「我看到妳好多次了，足骨力耶！」、「這麼早就出來掃街，有打拚喔，放心我會支持妳！要加油喔！」

蔡培慧說，她最愛吃菜市場的小吃，像麵線羹、潤餅捲啊，是她趕行程時快速又飽足的選項。在市場有時跟著老闆叫賣產品，如在鵝肉攤叫賣「來唷！好呷的鵝肉，趕緊來買喔~」馬上引發騷動，還有全場笑聲不斷，都是她很難忘的回憶。

蔡培慧說，她勤跑地方，不少攤商都主動表示他也是魚池同鄉，定會支持蔡培慧，讓她聽了都很感動，相信有全力服務南投的熱忱，一步一腳印，定會加深民眾對她的支持。

(中時 )