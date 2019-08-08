今天清晨5點28分台灣北部地區被地牛翻身震醒，芮氏規模6.0讓來台灣參加政大雄鷹盃的北京清華大學體驗了「震撼教育」，教練陳磊透露，球隊住在10樓以上，當下還聯絡政治大學校方，詢問是否要下樓躲一下。

陳磊說：「全隊清晨都被搖醒了，我自己住在飯店11樓，隊員分別住在16到18樓，我是第二次遇到地震，有些隊員是第一次，還是會害怕，當我也趕緊打給政大的孫秉宏老師，看是不是需要下樓躲一下。」

儘管被地震嚇到，清華大學在下午的比賽，還是以99：85擊退了地主政大雄鷹男籃，陳磊說：「或許面對主場球隊的關係，我們還是打得緊繃了點，不然應該能發揮得更好。」陳磊肯定清華球員打出了水準，談到對手政大男籃，陳磊對張鎮衙、田浩印象深刻，「兩人的技術與配合都有發揮。」

政大男籃後衛田浩(右)今天繳出22分、5助攻。(政大雄鷹會提供)

政大男籃雖然比分落後，但在下半場仍積極尋求每一次得分機會，最後雖然輸球，但仍贏得主場觀眾肯定，教頭陳子威說：「看到球隊的進步，真的很感動。」

陳子威補充，強隊才成立第三年，各隊都是有備而來，能有機會對上強隊，是非常好的事，「我們為雄鷹盃備戰很久，北京清華是很完整的大陸球隊、陳磊教練將球隊整合得非常好，我們學到很多，期許政大雄鷹未來能建立起快速攻防且具有風度的球隊特色。」

今天另外兩場比賽，台灣師大66：60小贏台灣藝大，日本筑波大學89：59大勝韓國漢陽大學，台師大和清大都是3連勝並轡領先，政大2勝1敗，筑波1勝2敗，台藝大和漢陽都是3連敗，雖然利奇馬颱風來勢洶洶，大會表示無論台北市是否上班上課，明天賽程都將照常舉行。

(中時電子報)