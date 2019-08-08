中華民國殘障體育運動總會8日與日本愛媛縣政府與松市山共同簽署一個為備戰2020東京帕拉林匹克運動會賽前集訓營的接待城市交流備忘錄。

備忘錄合約是由中華民國殘障體育運動總會王才翔會長與日本愛媛縣知事中村時廣先生、松山市市長野志克仁先生共同簽署後生效。簽約儀式在日本愛媛縣政府、松山市、教育部體育署與台日交流協會代表的見證下順利完成。備忘錄為雙方共同關心的合作事項奠定了基礎，以國家隊層級 (由選拔出爭取2020東京帕運選手組成）的柔道訓練與地板滾球的交流為主。

本次合作交流特別將愛媛縣武道館與身體障礙者福祉中心選定為海外移地訓練地點，同時為應援宣傳2020東京帕運賽事，房祖名先生選定中華帕拉柔道隊前進2020東京帕運為主題，將柔道隊海外移訓愛媛縣的過程拍攝成為紀錄片。

此外，中華殘總與愛媛縣政府也希望社會大眾可以透過地板滾球活動更了解與認識腦性麻痺人士，台日雙方以球會友。中華殘總感謝日本愛媛縣政府與松山市的支持，給予身心障礙選手全額的訓練補助(機票、膳宿、交通、訓練支援與當地文化活動接待）。也希冀能藉由這個機會與日方更緊密合作，透過運動打造一個融合社會的美好世界。

日本愛媛縣與松山市將在今年的10月27日至11月2日協助中華殘總國家身心障礙柔道隊選手進行備戰2020東京帕奧資格賽訓練。另外，中華殘總也將送10位腦性麻痺選手赴愛媛縣進行訓練與交流活動。

(中時電子報)