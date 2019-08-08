李姓男子4年前，從日本搭機回台，在桃園機場入境時，被海關查獲攜帶超額日幣，以其申報不實，沒收超額日幣3360萬元，李男不服打行政訴訟，主張他有主動填寫申報單，但因感冒身體不適漏寫一個0，誤寫373萬4000元，台北高等行政法院審理後，更一審合議庭認為，海關在發動查驗程序前未踐行口頭提醒旅客確認程序，處分沒收不符正當程序與比例原則，判決撤銷沒收日幣3360萬元的處分。

本件還可上訴，若被駁回因此確定，李男將可拿回折合新台幣1000多萬元的日幣3360萬。

本案起因李男，2016年05 年5月24日，自日本搭乘中華航空公 CI-017次班機入境，填報「中華民國海關申報單」，及「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶外幣、人民幣、新台幣或有價證券入出境登記表」後，申報攜帶日幣373萬4000元入境。

財政部關務署台北關海關人員，查驗後，發現李男實際攜帶港幣 5萬4500元及日幣 3734萬元，與申報不符，以攜帶超額外幣入境，為不實申報違章成立，當場發還申報的日幣373萬4,000 元，其他超過申報部分的港幣 5萬4500 元及日幣 3360萬，依《管理外匯條例》第24 條第 3 項，裁處沒入。

李不服，就沒入日幣部分提訴願被駁回後，提起行政訴訟，原審被駁回後，上訴最高行政法院後被發回更審，北高行更一審審理後，出現逆轉改判撤銷沒收處分超額日幣結果。

(中時 )