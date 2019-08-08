新興毒品複合施用致死率高，經普遍宣導後，因施用新興毒品的死亡案例已經下降，據法務部法醫研究所統計，2018年因新興毒品死亡案件為45件，較2017年的100件下降幅度高達55％，同時，經各機關代表及學者專家所組成之毒品審議委員會所決定含傳統及新興NPS的列管毒品達339項，與其他各國比較，列管數目相對不低。

法務部表示，為防制新興毒品氾濫，政府從列管、檢驗、查緝、宣導、法制等各個面向全面向毒品宣戰。台灣高檢署統合6大查緝系統，將新興毒品的查緝列為重點工作之一並發動3波安居緝毒專案，查緝績效為歷年最佳，對於尚未列管為毒品之NPS，除違反藥事法者依藥事法究辦外，也會加強監控防杜流入成為毒品先驅原料。

法務部強調，查緝機關發現尚未列管為毒品的NPS時，會盡速通報，法務部也已簡化列管流程，對於需緊急列管的物質，時程由6個月縮短至4個月左右，另外也以加開臨時毒品審議委員會的方式加快毒品列管的速度。

此外，法務部在法制面，也已擬具毒品危害防制條例第2條及第9條修正草案，採用類似物質一次列管方式以縮短新興毒品列管時程，加重製造、運輸、販賣混和毒品、或販賣毒品給少年、懷胎婦女者行為刑責至二分之一，以避免毒品殘害少年或懷胎婦女，該修正草案現正在立法院審議中，期能有效遏止新興毒品之危害。

(中時 )