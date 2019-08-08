李坤城和林靖恩過去常分享閃照。（圖／翻攝自臉書）

62歲音樂人李坤城是名曲《心肝寶貝》、《火車》作詞人，2012年他認戀小他41歲的女兒林靖恩，兩人被貼上爺孫戀標籤，引發熱議。2016年11月兩人本打算在林靖恩20歲時登記結婚，卻因惡意關注過多，臨時喊卡，最近有網友直擊李坤城和林靖恩七夕合體吃飯，可見感情依舊。

李坤城2012年戀上當時還在就讀高中的林靖恩，由於兩人41歲的年齡差，加上女方父親為李坤城好友，使此事更引發關注。林靖恩父親一度將李坤城以「和誘罪」告上警局，2015年獲判不起訴，同年李坤城受訪，被問兩人是否「已開機」？李坤城巧妙回應說：「靖恩18歲以前我們沒發生過性關係！」答案盡在不言中。

隔年李坤城和林靖恩原本決定在女方20歲生日當天登記結婚，卻突然喊卡，2017年李坤城受訪，解釋延期主因是當時網友酸言酸語太多，「我們覺得那時結婚會有霉氣」，並說等到惡評變少就會找時間登記，期間又不斷傳出林靖恩懷孕，逼得她親上火線在臉書駁斥：「冷飯要炒到哪時候」，也說：「按照媒體說我懷孕的次數，我大概生了3、4胎以上了」。

昨有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出遇到李坤城和林靖恩的照片，該名網友寫下：「請問我是不是遇到了什麼知名人物？」而照片中可見兩人出現在一家餐廳中並肩而坐，李坤城狂滑手機，兩人互動有如老夫老妻，其他網友則說：「原來還在一起」、「這是真愛」、「真愛無誤，跟誰在一起不犯法，只是道德觀感不是每個大眾都能接受」、「沒想到還在一起欸」。

(中時電子報)