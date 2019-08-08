財經名嘴黃世聰昨晚在劉寶傑主持《關鍵時刻》的言論讓大陸黨媒《環球網》也驚呆了！《環球網》今晚在微博轉貼《關鍵》節目片段「他們連榨菜都吃不起」，幽默反問「寶傑你造（知道）嗎？」引發大陸網友熱議。

環球網今日在微博PO出一段《關鍵時刻》昨晚播出片段，幽默寫著：「8月7日播出的一檔臺灣政論節目宣稱，大陸人現在『連涪（fú）陵榨菜都吃不起』。寶傑你造嗎？按照台灣電視節目，不光『吃不起茶葉蛋』，大陸人現在『吃不起榨菜』了」。

大陸網友們也紛紛在下方留言，「原來茶葉蛋和榨菜在寶島算是這麼了不起的東西啊」、「嚇得我趕緊去買包榨菜朋友圈炫一下」、「我確實已經很久沒吃泡麵和榨菜了，一到大夏天，基本標配小龍蝦」、「別說了，我都在啃樹皮了」、「經濟好的時候吃泡麵和榨菜？什麼邏輯啊？」。

還原黃世聰在節目上言論，他指出中國大陸內部問題非常嚴重，有一檔股票叫涪陵榨菜，「大家如果知道榨菜是他們中國吃泡麵的時候一定要加的，那這個業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層他們是過著不錯的日子，因為他們都吃泡麵配榨菜，但是你知道嗎？這個涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為什麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起，所以這就是個非常大的警訊。」

(中時電子報)