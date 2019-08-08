今年6月20日長榮空服員進行罷工，不過卻也讓內勤人員狀告空服員職業工會幹部。（甘嘉雯攝）

長榮航空罷工長達19天，在6月21日遭內勤員工控告的工會幹部，8人分作2天到蘆竹分局製作筆錄，他們遭控強制罪和妨害自由，監事曲佳雲說，8個為勞權而罷工戰鬥者遭告，她強調，罷工當天並非要抗議，而是要拉起糾察線後靜坐，並且與資方協商，並非不理性訴求。

「自己還是生平第一次作筆錄。」曲佳雲說，6月20日下午4點，工會啟動罷工行動，並且在長榮運務大樓前拉起糾察線靜坐，由於時間逼近下班時間，讓大型遊覽車無法進出，也讓內勤員工無法開車出去，內勤員工與罷工空服員僵持不下。

「有沒有阻擋，現場有沒有別的出口？」曲佳雲說，針對內勤人員控告，當天狀況一直跟長榮高層溝通，直到晚上讓出車道，並非是以阻擋為目的，要的只是協商。

根據了解，遭告的8人包括空服員職業工會祕書長鄭雅菱、祕書李怡靜、產業總工會祕書長葉瑾瑜，空服員職業工會理事蘇倍儀、監事曲佳雲、會員代表趙婕歡、林昱嘉、郭芷嫣。

長榮航空表示，桃空職工於6月20日下午四時發動突襲式罷工，由於事出突然，當天公司並未預料到桃空職工會以霸佔南崁長榮航空總公司大門口且進入長榮航空的方式建立罷工糾察線，因此造成當天情況相當混亂，嚴重影響員工上下班及洽公人士之動線，因為許多居住台北、桃園的員工是搭公司的大巴士上下班，自行開車或騎車之員工也無法由大門口進出。

長榮航空指出，雖然園區有後門可通行，但因後門無法通行大巴士，且部分員工路況不熟造成許多同仁的困擾，耽誤員工正常下班時間，特別是必需接小孩下課或是照顧長輩的員工格外焦慮，因此當下許多同仁認為自己權益受損而抗議。

長榮航空現場與桃空職工之幹部協調，希望能讓出通道，卻未得到回應，之後警方也介入協調，桃空職工直到隔21日凌晨一點左右才讓出通道供車輛通行。

當天受到影響的多名長榮航空員工認為，罷工糾察線在法律上不能無限上綱，不能以強制禁止的方式，使得其他沒有罷工的員工無法離開或是進入，因此部分員工前往桃園地檢署按鈴申告，向桃空職工幹部提起「強制罪」、「妨礙自由」等刑事訴訟。

長榮航空強調，不願意見到員工間的撕裂與對立，但也絕不縱容、姑息非法的行為，此案係由員工自行提告，業已進入法律程序，長榮航空未便置評。

(中時 )