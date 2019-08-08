中共空軍發布的殲-20實戰巡航宣傳片

近期中共在臨近台灣南北兩處海域進行大規模對台演習中，傳出殲20隱形戰機也首次參與，消息雖未證實，但殲-20是否會在對台方向上進行部署已在網路上引發熱烈討論。不過，俄羅斯軍事專家卡申卻認為，殲-20對台灣構成威脅尚需時間，但終究會到來，屆時其實際威力對台灣與美國來說會是一個意外。

俄羅斯《衛星網》(Sputnik)報導說，不久前有關首批殲-20第五代戰機出現在解放軍空軍東部軍區的消息傳出，許多觀察人士認為這些戰機或被用於加強對台施壓的徵兆。台灣海峽軍事緊張局勢的確越來越嚴重，但俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申看來，也許沒必要期待這些戰機會很快出現在台島周邊的上空。

卡申表示，中共目前正在有計劃地在主要方向部署第5代戰機，共軍將學會對它的操縱鄉，或許還需要一段時間，共軍才會派出這些飛機在台灣周圍上空巡邏，屆時殲-20很可能攜帶龍伯透鏡圍繞台島進行訓練飛行。

他指出，龍伯透鏡這種特殊設備能人為地增加其雷達的能見度，其目的是隱藏殲-20戰機的真實雷達信號指數，讓隱形戰機在雷達上看起來像第4代的非隱形戰機。而目前殲-20的真實隱形能力，對外國軍事專家來說仍然是一個謎。

卡申說，俄羅斯第5代戰機蘇-57不久前開始批量生產後，美國、中共和俄羅斯3國都在生產類似戰機，但有關中共和俄羅斯隱形戰機的許多信息仍然屬於軍事機密。相對地，美國則公佈了很多有關使用F-22和F-35的訊息，例如它們的戰備妥善率、戰機性能與設計差距、重大缺陷、出任務次數與使用狀況等。

而美國這個世界技術領導者與最先生產5代戰機的國家都如此，外界也不妨假設中共的戰機也正在經歷眾多類似的問題。其中有些問題可能會更嚴重，因為殲-20計劃尚處於早期階段。因此還可以推論，一旦發生武裝衝突，共軍目前執行主要任務的最有效戰機，應是相對較可靠、也是共軍較熟悉而能有效掌握的升級版第4代戰機，如殲-10C、殲-16以及殲-11B改進版。

卡申指出，熟練操作殲-20將是一個漸進的過程，現在最重要的是獲得使用經驗，同時在防空導彈部隊和殲擊航空部隊的作戰訓練中使用隱形戰機，做好隨時擊退美國空軍F-22與F-35的準備。

因此，卡申強調，殲-20戰機對台灣構成現實威脅可能還需一段時間，當然這一時刻遲早會來。屆時殲-20的現實威力，對台灣空軍及其美國盟友來說將是一個意外，中共未必會提前亮牌。

(中時電子報)