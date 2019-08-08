大村鄉公所首度舉辦的「就是愛搞鬼」仲夏夜音樂節活動，10日晚間將在大村後火車站廣場登場，在地大西國小的校友、親友樂團都將現場演出精彩曲目。（謝瓊雲翻攝）

大村鄉公所首度舉辦的「就是愛搞鬼」仲夏夜音樂節活動，10日晚間將在大村後火車站廣場登場，在地大西國小的校友、親友樂團都將現場演出精彩曲目。（謝瓊雲翻攝）

彰化大村鄉公所首度嘗試在農曆七月舉辦仲夏夜音樂節活動，還以「就是愛搞鬼」為題，有音樂，還有鬼節創意化裝派對活動。（謝瓊雲翻攝）

彰化大村鄉公所首度嘗試在農曆七月舉辦仲夏夜音樂節活動，還以「就是愛搞鬼」為題，有音樂，還有鬼節創意化裝派對活動。（謝瓊雲翻攝）

仲夏夜，是誰在搞鬼？大村鄉公所在農曆七月舉辦「台式萬聖節」10日晚間將在大村後果車站廣場熱鬧舉行「就是愛搞鬼」音樂節活動，除了有精采的現場音樂演奏饗宴，還有鬼節創意化妝競賽，前五名還有獎金2000元，歡迎大家踴躍報名，一起歡樂搞鬼。

大村鄉長游盛表示，農曆七月往往帶給人神祕、敬畏的氛圍，但是死亡也代表另一種形式的精神、某種永恆不滅的希望象徵；若換個角度看待，死亡本身並沒有那麼可怕，特別在這個月份，緬懷、思念過往的親人、好友，表達愛與敬意。

他說，今年首度舉辦的大村鄉2019 Taiwanese Halloween「就是愛搞鬼」音樂節活動，節目包含爵士樂、打擊樂、管樂三重奏及流行音樂，將有，大西國小校友、親友樂團輪番上陣，帶來節令鼓表演、村上陶笛隊、二輪車隊三重奏樂團、十鼓表演等；還有鬼節創意化妝競賽，採現場報名，上台走秀後由觀眾手機票選出五位人氣王。歡迎大、小朋友一起來大村鄉，聆聽仲夏夜音樂饗。

承辦活動的大西國小校長游美雯指出，生、老、病、死，是每個人必經的人生道路；在電影《可可夜總會》中，死後的世界依然如此繽紛、艷麗動人，另一個世界裡，同樣也有音樂、和迷人的文化，藉此傳遞死亡並非消逝，而是另一種形式的追憶，它長存在生命的旅途中，更活在記憶的浪漫裡。

游美雯說，歡迎各界民眾周末一起到大村來，用這樣的精神、舉辦音樂會，表達對逝者的愛與敬意，也表達對已逝親友的追憶；在農曆七月鬼門開的時期，一同感受音樂的美好歡愉，讓親人的精神得以延續並生生不息。

大村鄉公所指出，活動歡迎民眾自由參加，其中，創意化妝競賽，以萬聖節（鬼節）為主題，參加者皆採現場報名，需自行拍照、並於中場時間上舞台上走秀；所有參賽者照片及比賽編號，將會投影在電視牆由現場觀眾掃描QRCODE進行票選，前五名將可獲得2000元獎金，採現場頒獎。

(中時 )